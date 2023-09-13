Зарплата учителей в Башкирии превысила 42 тысячи рублей

Известно, сколько в среднем получают воспитатели, учителя и преподаватели в Башкирии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, какой средний размер зарплаты у учителей в госшколах Башкирии. Как сообщает республиканский госстат, педагоги получают в месяц 42 062 рубля.

Зарплата воспитателей в детских садиках чуть меньше, говорят аналитики. В среднем педагоги дошкольного образования получают более 38 тысяч рублей.

А вот доход преподавателей вузов существенной выше - в два раза выше, чем у учителей, и в три раза больше, чем у воспитателей.

- По итогам шести месяцев этого года в среднем преподаватели вузов зарабатывали 95 005 рублей в месяц, - говорится в исследовании Башстата, передает UfacityNews.ru.

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