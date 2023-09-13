«Родила бы прямо в пробке»: в Уфе сотрудники ГИБДД помогли добраться супружеской паре в роддом

В Уфе сотрудники ДПС помогли добраться супругам в роддом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции помогли супружеской паре добраться до роддома. У женщины начались схватки, однако доехать до медучреждения оказалось проблематично: машина встала в пробке. Тогда муж роженицы попросил сотрудников ДПС сопроводить их в роддом. Об этом новоиспеченный папочка рассказал в соцсетях.

По словам мужчины, схватки у его супруги начались в самый разгар утреннего часа пика. Выехав из дома, они практически сразу встали в пробках.

- Спасибо большое хочу передать этому экипажу, если бы не они, то жена бы у меня в пробке прям родила. Забыл спросить как зовут, извиняюсь за это, - сказал уфимец.

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