Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 5:00

«Родила бы прямо в пробке»: в Уфе сотрудники ГИБДД помогли добраться супружеской паре в роддом

Сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине со схватками доехать до роддома
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе сотрудники ДПС помогли добраться супругам в роддом

В Уфе сотрудники ДПС помогли добраться супругам в роддом

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции помогли супружеской паре добраться до роддома. У женщины начались схватки, однако доехать до медучреждения оказалось проблематично: машина встала в пробке. Тогда муж роженицы попросил сотрудников ДПС сопроводить их в роддом. Об этом новоиспеченный папочка рассказал в соцсетях.

По словам мужчины, схватки у его супруги начались в самый разгар утреннего часа пика. Выехав из дома, они практически сразу встали в пробках.

- Спасибо большое хочу передать этому экипажу, если бы не они, то жена бы у меня в пробке прям родила. Забыл спросить как зовут, извиняюсь за это, - сказал уфимец.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.