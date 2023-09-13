В Башкирии начались поиски пропавшей 14-летней школьницы

В Иглинском районе вторые сутки разыскивают 14-летнюю Анастасию Вагину

В Башкирии объявлены поиски 14-летней Анастасии Вагиной. Школьница исчезла накануне, 12 сентября. О ее пропаже сообщают волонтеры «Поиск детей – Башкортостан».

Известно, что девочка ушла из дома, но так и не вернулась. Обеспокоенные близкие сразу же обратились за помощью к добровольцам и полицейским.

Приметы пропавшей: рост 165 см, плотного телосложения.

В день исчезновения была одета в спортивное трико розового цвета, в розовую футболку, галоши черного цвета.

- Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просим сообщить по номерам: 8917 383 56 87 или 8927 969 89 19, либо набрать 112, - обратились к неравнодушным жителям Башкирии волонтеры.

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