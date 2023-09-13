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НовостиОбщество13 сентября 2023 4:16

В Башкирии цены на апельсин взлетели на 32,6%

В Башкирии взлетели цены на продукты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Названы самые подорожавшие продукты за август в Башкирии

Названы самые подорожавшие продукты за август в Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе на прилавках магазинов Башкирии выросли цены на апельсины. Рост составил более 32%. Об этом сообщает Башстат. Вместе с фруктами цены выросли и на овощные консервы для детского питания и рыбу.

- Цены на данные продукты в среднем выросли на 32,6%, 7% и 4,7% за месяц и составили 169,19 руб., 588,33 руб. и 289,34 руб. за килограмм соответственно, - уточнили аналитики.

А вот стоимость овощей - капусты и лука - сильно уменьшилась. Цены на эти продукты упали 36,7% и 36,6%. Теперь за ниж жителям Башкирии придется отдать 33,37 руб. и 34,67 руб.

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