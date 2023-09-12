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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 20:24

В Нефтекамске сотрудникам МЧС удалось спасти от пожара домашних животных

В Башкирии сотрудники МЧС спасли от пожара кота и собаку
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вечером 12 сентября в башкирском городе Нефтекамск из-за пожара едва не погибли домашние животные. Подробности случившегося рассказала пресс-служба МЧС республики.

У дома по улице Советская загорелась крыша. Хозяева успели выйти на улицу, но внутри остались их питомцы. Прибывшие сотрудники МЧС в ходе тушения нашли и вынесли из полыхающего строения черного кота, который был без сознания. Также спасатели освободили с привязи собаку.

– С помощью дыхательного аппарата, пожарным удалось вернуть кота к жизни. Пес же будто улыбнулся и дал понять, что у него все хорошо, – рассказали в экстренном ведомстве.

Специалистам удалось потушить пожар. В ликвидации горения было задействовано 15 человек и пять единиц техники. Причину ЧП предстоит установить дознавателю МЧС.

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