В уфимском Инорсе мужчина, чтобы спастись от пожара, выпрыгнул из окна

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 12 сентября, в уфимском микрорайоне Инорс из-за пожара в многвартирном жилом доме пострадал 34-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже МКД по улице Тухвата Янаби. На место ЧП были направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Из здания было эвакуировано 19 человек.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. При попытке спастись от пожара из окна третьего этажа выпрыгнул мужчина. Скорая помощь госпитализировала его в травмотологическое отделение городской клинической больницы №13.

– Пожар потушен на площади пяти квадратных метров. Распространение огня не допущено. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, – сообщили в МЧС.

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