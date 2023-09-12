Экс-тренер «Салавата Юлаева» отсудил у клуба 560 тыс. рублей

Фото: vk.com/hcsalavat

Бывший тренер уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» Венсан Риндо отсудил у клуба более полумиллиона рублей. Об этом со ссылкой на юриста истца сообщило издание «Ъ-Уфа».

Тренер проработал в клубе с июня 2021 по март 2022 года. В октябре 2023-го Октябрьский районный суд Уфы отказался удовлетворять требование Риндо о взыскание с «СЮ» около 1,6 миллиона рублей невыплаченной зарплаты, компенсации за время вынужденного прогула и премии. В свою очередь, «Салават Юлаев» подал к Риндо встречный иск о взыскании 563 тысяч рублей, этот иск также был отклонен.

Тем не менее, Верховный суд Башкирии частично удовлетворил иск экс-тренера клуба и взыскал с «СЮ» около 560 тысяч рублей.

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