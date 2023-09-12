Morgenshtern* перевел более миллиона рублей больному раком ребенку из Башкирии

Фото: Соцсети

Вчера, 11 сентября, рэпер из Уфы Morgenshtern* перевел более миллиона рублей больному раком ребенку. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Гордей Иванов из Стерлитамака страдает от страшной болезни – нейробластомы четвертой степени. По словам его мамы, малышу необходимо дорогостоящее лечение за рубежом. О своей беде женщина рассказала в соцсетях. На просьбу оказать финансовую помощь откликнулся Алишер Моргенштерн*, он перевел мальчику 1 012 149, 99 рублей.

Всего на лечение в израильской клинике необходимо более 35 миллионов рублей. Артист призвал своих подписчиков помочь ребенку.

*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов

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