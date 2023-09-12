Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 12 сентября, ГИБДД Уфы начала массовые проверки водителей автобусов в связи с увеличением количества ДТП по вине шоферов пассажирских автобусов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

По данным Госавтоинспекции, с января по август текущего года в столице Башкирии случилось 88 аварий с участием автобусов, в которых 119 человек получили травмы. Основными нарушениями ПДД шоферами пассажирского транспорта сотрудники дорожной полиции называют превышение скорости, неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Организованные профилактические мероприятия, которые продлятся неделю, получили название «Автобус». Сотрудники ГИБДД усилят контроль за техсостоянием и конструкцией автобусов и наличием необходимой путевой документации. Также специалисты уделят внимание контролю за оснащением шоферов тахографами и соблюдением водителями установленного режима труда и отдыха.

Госавтоинспекция просит жителей и гостей Уфы с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям.

– Водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, должны понимать, что несут большую ответственность за безопасность людей, которых они перевозят. Соблюдение правил – это безопасность для всех участников дорожного движения, – заявили в ГИБДД.

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