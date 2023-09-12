Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вакансию водителя грузовика назвали в Уфе самой высокооплачиваемой за сентябрь. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Специалисты провели анализ 167 тысяч вакансий в самых крупных городах России. Согласно результатам исследований, за самую высокооплачиваемую вакансию работодатели предлагают от 91 тысячи рублей.

Составленный аналитиками топ-5 высокооплачиваемых предложений по работе выглядит следующим образом:

1) Водитель с личным грузовым автомобилем – от 91 тысячи рублей;

2) Моторист-дизелист – от 90 тысяч рублей;

3) Менеджер по работе с клиентами – от 85 тысяч рублей;

4) Машинист автокрана – 80-120 тысяч рублей;

5) Инженер-конструктор – 80-90 тысяч рублей.

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