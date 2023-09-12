В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом батальона Даяна Мурзина

Фото: vk.com/ireksagitov

Вчера, 11 сентября, в Баймакском районе Башкирии прошла церемония прощания с погбищм в ходеспецилаьной военной операции младшим сержантом Динисом Туюшовым. Об это на своей личной странице в социальных сетях рассказал вице-премьер республики Ирек Сагитов.

С июня текущего года Динис Викторович служил в добровольческом батальоне имени Даяна Мурзина. Военнослужащего посмертно наградили Орденами Мужества и генерала Минигали Шаймуратова.

– Выражаем искренние соболезнования матери, Нине Васильевне, родным и близким нашего героя. Покойся с миром, младший сержант Динис Викторович Туюшов, – написал в своей публикации заместитель главы регионального правительства.

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