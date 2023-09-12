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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:30

В Башкирии 13 сентября ожидается туман и похолодание до +3°

Существенных осадков не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завтра, 13 сентября, в Башкирии ожидается похолодание. Это следует из данных, опубликованных региональным отделением МЧС.

Жителям республики в эту среду следует ожидать переменную облачность. Существенных осадков не предвидится. Будет северо-восточный, восточный ветер до трех-восьми метров в секунду.

Грядущей ночью столбики термометров опустятся до +3,+8°, днем потеплеет +15,+20°.

На автодорогах республики ночью и утром местами образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

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