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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:00

Три человека ушли за грибами и пропали в лесах Башкирии

В Башкирии ушли в лес за грибами и заблудились двое мужчин и одна женщина
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В обоих случаях грибники нашлись и в медицинской помощи не нуждались

В обоих случаях грибники нашлись и в медицинской помощи не нуждались

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Абзелиловском районе Башкирии потерялись мужчина и женщина. Пара отправилась по грибы близ села Аскарова и заблудились. Об этом рассказали пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, автомобиль жителей республики застрял по дороге. Вытащить машину самостоятельно не получилось и сельчане позвонили спасателям.

Похожий случай произошел и в Учалинском районе Башкирии. Из села Уразово мужчина пошел в лес за грибами и заблудился.

Отмечается, что всех потерявшихся нашли. В медицинской помощи ни один из них не нуждался.

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