Три человека ушли за грибами и пропали в лесах Башкирии

В обоих случаях грибники нашлись и в медицинской помощи не нуждались
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Абзелиловском районе Башкирии потерялись мужчина и женщина. Пара отправилась по грибы близ села Аскарова и заблудились. Об этом рассказали пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.
По информации ведомства, автомобиль жителей республики застрял по дороге. Вытащить машину самостоятельно не получилось и сельчане позвонили спасателям.
Похожий случай произошел и в Учалинском районе Башкирии. Из села Уразово мужчина пошел в лес за грибами и заблудился.
Отмечается, что всех потерявшихся нашли. В медицинской помощи ни один из них не нуждался.
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