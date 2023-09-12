Схема движения автобуса №39 в Уфе изменится с 16 сентября

Автобусы №39 перестали курсировать по проспекту Октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе изменится 39-й автобусный маршрут. Об этом напомнила городская администрации.

Теперь общественный транспорт будет проезжать по улицам Комсомольской и 8 Марта от остановки «Улица Комсомольская» с выездом по улице 50-летия Октября на остановку «Дом печати».

Уточняется, что новый маршрут начнет действовать с 16 сентября. Ранее было принято решение, что 39-й автобус больше не будет ходить по проспекту Октября.

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