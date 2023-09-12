В Башкирии загорелась мазутная яма

Пожар локализован. Тушение продолжается. Фото: скриншот видео

В Салавате произошел крупный пожар на одном из городских предприятий. Черный столб дыма напугал жителей и вызвал много вопросов. В МЧС по Башкирии рассказали, что произошло.

Оказалось, что 12 сентября огонь вспыхнул в неиспользуемой мазутной яме на площади 300 кв. м. на предприятии ООО «Девон». В тушении пожара участвуют более 30 человек и 12 единиц техники. По словам спасателей, огонь локализован.

Известно, что в пожаре никто не пострадал. По факту произошедшего начата проверка.

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