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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 8:30

Массовое ДТП на трассе в Уфимском районе Башкирии: погиб молодой мужчина

В Уфимском районе погиб 31-летний мужчина в массовом ДТП с большегрузами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Фото: Госавтоинспекция РБ

На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Фото: Госавтоинспекция РБ

На трассе М-5 «Урал» произошла массовая авария с участием двух большегрузов и легковушки. Известно, что в ДТП погиб человек.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария была зафиксирована в Уфимском районе на 1462-м км дороги. На трассе столкнулись две фуры и легковой автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. Он умер от полученных травм до приезда скорой.

Судя по опубликованному фото, машины сильно пострадала и превратилась в груду металлолома.

- Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, - заключили в ГИБДД.

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