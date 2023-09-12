Врачи Уфы спасли жизнь пациента, искусственно вызвав инфарктоподобные изменения

Пациент много лет страдал гипертрофической кардиомиопатией

В Уфе хирурги кардиоцентра провели сложную операцию на сердце пациента. Об этом рассказал глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем ТГ-канале. По его словам, для спасения жизни мужчины врачи приняли решение искусственно вызвать инфарктоподобные изменения.

Оказалось, что пациент долгое время страдал гипертрофической кардиомиопатией. Рахматуллин объяснил, что при этом заболевании стенки сердца настолько утолщены, что при сокращении мышцы перекрывают выносящий отдел левого желудочка. Из-за этого затруднено поступление крови в аорту, коронарные артерии и сосуды по всему организму.

Врачи решили вызвать некроз, который был разрушил клетки сердца, на которых образовался рубец. Такая ткань не способна к росту, как следствие, этот участок перегородки становится тоньше, нивелируя симптомы обструкции, пояснил глава ведомства.

Сейчас пациент дома, рядом с близкими. Его в удовлетворительном состоянии, убедившись, что его жизни ничего не угрожает, выписали из больницы

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