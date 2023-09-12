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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 7:00

В Уфе подросток на электросамокате влетел под иномарку

В Уфе 16-летний электросамокатчик угодил под колеса иномарки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ОГИБДД по Уфе

Фото: ОГИБДД по Уфе

В Уфе произошло ДТП с участием 16-летнего подростка на электросамокате. Авария зафиксирована 11 сентября напротив дома № 3 по улице Генерала Горбатова.

Как рассказали в республиканской госавтоинспекции, 47-летний мужчина за рулем «Киа Соренто» выезжал из двора на улицу, когда врезался в юношу на самокате. Подросток в это время ехал по тротуару.

Известно, что юный уфимец получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. По факту произошедшего начато разбирательство.

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