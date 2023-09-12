Град и дождь: непогода обрушилась на один из районов Башкирии

Град не сразу растаял на земле. Фото: соцсети

Сильная гроза с градом обрушилась на Абзелиловский район Башкирии. Жители опубликовали фото с последствиями стихии.

По их словам, льдины не сразу таяли, а образовали белый снежный ковер на еще зеленой траве. Однако больше таких осадков синоптики не прогнозируют: уже со среды в Башкирию придет потепление.

По информации метеорологов, в республику идет бабье лето-2. Температура воздуха в ближайшие дни будет постепенно идти наверх и достигнет местами до +23 градусов тепла. Дождей и других ненастий в эти дни не ожидается.

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