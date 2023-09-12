В Башкирии зафиксирована активность клещей

В Башкирии вновь активизировались клещи Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии клещи продолжают кусать людей. Так, за неделю от членистоногих пострадали 106 человек, 63 из них - дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзор.

Всего за этот сезон жертвами клещей стали 9 698 жителей республики, в том числе 3 581 ребенок.

В надзорном органе напомнили о правилах безопасности, которые нужно соблюдать при поездках на природу и вылазках в парки, а также обратились к жителям Башкирии с просьбой не терять бдительности, несмотря на приход осени.

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