В Башкирии вырос показатель смертности от коронавируса

В стационарах сейчас лечатся 70 человек

Озвучены свежие данные по коронавирусу. Как рассказали в региональном минздраве, минувшие сутки не пережил один зараженный ковидом пациент. По состоянию на 12 сентября, показатель смертности от инфекции достиг 6 105 человек.

За последние 24 часа заболеваемость выросла на 42 новых случая. За все время пандемии официально было подтверждено 370 683 факта заражения COVID-19, 362 996 (+81) из которых закончились выздоровлением пациентов.

В стационарах сейчас лечатся 70 человек. Амбулаторное лечение проходит 512 заболевших.

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