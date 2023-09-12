Краснокнижная белая цапля в Башкирии вышла к людям

Первые достоверные сведения о встречах этого вида в Башкирии относятся к 1960-ым годам

Жители Башкирии смогли увидеть белую цаплю. Птица внесена в Красную книгу РБ. По словам очевидца, цапля отдыхала в Зауралье вместе со своими сородичами - обычными серыми цаплями.

Как отметили специалисты, в последнее время популяция редкой птицы начало расти. Так, например, уфимцам, гуляющим около Теплого озера посчастливилось увидеть ее в январе 2021 года, еще две - в 2023. По словам ученых, птица все чаще остается на зимовку в Башкирии из-за смены климата и потепления.

Несмотря на то, что вид становится более обычным, орнитологи обращаются ко всем жителям и гостям республики с просьбой сообщать о встречах с большой белой цаплей.

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