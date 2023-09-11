Пожар в селе Аскино едва не унес жизни пожилой супружеской пары

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 11 сентября, в Аскинском районе Башкирии случился пожар в бревенчатом доме. О происшествии рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент произошел в селе Аскино на улице Мичурина. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, а также добровольная пожарная команда местного сельсовета. Прибывшим специалистам удалось оперативно потушить полыхающий дом и не допустить распространения огня.

Когда случился пожар, в доме находились пожилые супруги. Своевременно покинуть строение им удалось благодаря сработавшему пожарному извещателю.

– Соблюдение правил пожарной безопасности и наличие в доме пожарного извещателя значительно повышают шанс уберечь себя и дом от пожара, – отметили в МЧС.

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