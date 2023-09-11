В Учалах пьяный водитель наехал на ногу полицейского

Фото: Рустем АХУНОВ

Против 22-летнего жителя башкирского города Учалы возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Происшествие случилось в минувшую субботу – 9 сентября. Как установили следователи, пьяный подозреваемый был за рулем автомобиля в этот день. Его остановила полиция, и он решил скрыться. Оперуполномоченный попытался вытащить ключи из замка зажигания, и в этот момент нарушитель резко сдал назад. Стражу порядка зажало руку между дверью и рулем. Также злоумышленник переехал ему ногу, а затем врезался в припаркованное полицейское авто.

Впоследствии подозреваемого задержали. Удалось установить, что ранее его уже неоднократно привлекали и к административной, и к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Сейчас с подозреваемым проводят первоначальные следственные действия.

– Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению, – сообщает СК.

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