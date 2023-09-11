12 сентября в Уфе из-за ремонта перекроют Шакшинский мост

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 12 сентября, в Уфе перекроют Шакшинский мост. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В рамках капитального ремонта на объекте будет проводить демонтаж пролетного строения. В связи с этим на мосту будет перекрыто движение транспорта на десять мину в промежутках с 09:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Для удобства граждан реку через Уфа на переправе «Князево» будет запущено паромное сообщение.

– Паромная переправа будет работать для пешеходов и автомобилистов с 18 августа до 23 октября, – сообщает мэрия.

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