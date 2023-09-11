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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 14:21

Житель Турции зарезал 7-летнего сына, матерью которого является уроженка Уфы

В Турции 7-летнего сына уфимки зарезал его собственный отец
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Уроженка Уфы и ее сын

Уроженка Уфы и ее сын

Житель Турции зарезал своего 7-летнего сына, матерью которого является уроженка Уфы. После этого мужчина попытался покончить с собой.

Как передали турецкие СМИ, инцидент произошел ночью 8 сентября в городе Мерсин. Отец забрал сына у уфимки, с которой развелся несколько лет назад, чтобы якобы пойти к родственникам, и по неизвестной на данный момент причине напал на мальчика с ножом. Мужчина несколько раз ударил ребенка холодным оружием, а затем перерезал ему горло. После этого отец предпринял неудачную попытку суицида.

Родные турка позвонили в экстренную службу и рассказали о случившемся. На место происшествия были отправлены медики и полиция. Врачам оставалось только констатировать смерть ребенка. Его отца доставили в больницу в тяжелом состоянии. Местная полиция проводит расследование по факту случившегося.

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