В уфимской Деме обнаружили мертвым 15-летнего подростка

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера ночью, 10 сентября, в Демском районе Уфы под окнами жилого дома обнаружили погибшим 15-летнего мальчика. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало информационное агентство «Башинформ».

Трагедия случилась на улице Правды. Известно, что подросток воспитывался в благополучной семье. Его тело обнаружили на улице родные.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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