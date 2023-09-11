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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 13:39

В уфимской Деме обнаружили мертвым 15-летнего подростка

В Уфе под окнами жилого дома обнаружили погибшим 15-летнего мальчика
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера ночью, 10 сентября, в Демском районе Уфы под окнами жилого дома обнаружили погибшим 15-летнего мальчика. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало информационное агентство «Башинформ».

Трагедия случилась на улице Правды. Известно, что подросток воспитывался в благополучной семье. Его тело обнаружили на улице родные.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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