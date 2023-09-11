Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 10:58

В Башкирии 12 сентября ожидаются дожди и похолодание до +5°

Также синоптики прогнозируют туман на дорогах
Захар ЯКОВЛЕВ

Завтра, 12 сентября, в Башкирии ожидаются осадки и похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. По региону пройдут кратковременные дожди, днем на севере обойдется без существенных осадков. Будет северо-восточный ветер до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +5,+10°, днем потеплеет до +10,+15°, а на севере даже до +20°.

Ночью и утром на некоторых участках дорог образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.