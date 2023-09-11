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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:00

Число зараженных мышиной лихорадкой в Башкирии выросло в 3,5 раза

Мышиной лихорадкой переболели 548 жителей Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии в 3,5 раза возросло число заболевших мышиной лихорадкой

В Башкирии в 3,5 раза возросло число заболевших мышиной лихорадкой

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии вырос показатель заболеваемости мышиной лихорадкой. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ, за первые пять месяцев в республике инфекцию подхватили 548 человек, что в 3,5 раза больше, чем было годом ранее.

В большинстве случаев - в 85,4 процентах - больной заражался бытовых условиях. Так, ГЛПС можно заболеть в гостях у родственников, живущих в деревне в частном секторе, во время работы с сеном и так далее.

Как уточнили специалисты, заболеть мышиной лихорадкой легко - достаточно вдохнуть пыль с пола, где пробегал грызун, прикоснуться к нему или его выделениям.

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