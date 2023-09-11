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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:29

Житель Уфы, захотевший интима, лишился 40 тысяч рублей

25-летний житель Уфы попался на уловку мошенников и потерял крупную сумму денег
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мошенники под видом интим-услуг выманили у молодого жителя Уфы все его сбережения

Мошенники под видом интим-услуг выманили у молодого жителя Уфы все его сбережения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе 25-летний молодой человек стал жертвой аферистов. Он захотел провести вечер в компании проститутки, но лишился всех своих сбережений. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По информации ведомства, парень хотел воспользоваться интим-услугами и нашел специальный сайт. Молодой человек перевел 40 тысяч рублей на указанный счет, но желаемое не получил.

Поняв, что стал жертвой аферистов, он обратился к правоохранителям. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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