Житель Уфы, захотевший интима, лишился 40 тысяч рублей

Мошенники под видом интим-услуг выманили у молодого жителя Уфы все его сбережения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе 25-летний молодой человек стал жертвой аферистов. Он захотел провести вечер в компании проститутки, но лишился всех своих сбережений. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По информации ведомства, парень хотел воспользоваться интим-услугами и нашел специальный сайт. Молодой человек перевел 40 тысяч рублей на указанный счет, но желаемое не получил.

Поняв, что стал жертвой аферистов, он обратился к правоохранителям. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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