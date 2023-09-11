В Уфе 11-летний мальчик застрял в заборе во время игры в футбол

В Уфе спасатели помогли 11-летнему футболисту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе 11-летнему школьнику понадобилась помощь спасателей. Мальчик с друзьями играл футбол на площадке и застрял в отверстии. Об этом рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.

Инцидент произошел во дворе дома по ул. Набережной, 9. Во время игры мальчик провалился ногой в дыру между забором футбольного поля и бордюром.Товарище по команде пытались самостоятельно освободить ногу друга, но детских сил на это не хватило.

Прибывшие на место спасатели помогли мальчику выбраться из ловушки и передали его медикам. Оказалось, никаких травм ребенок не получил.

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