С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Башкирии превысит 13,5 тысяч рублей

В Башкирии назвали размер прожиточного минимума на душу населения в 2024 году Фото: Даниил ОПАРИН

В Башкирии с 1 января 2024 года вырастет размер прожиточного минимума. Так, его размер на одного жителя республики увеличится почти на тысячу рублей - с 12 650 рублей до 13 576 рублей. Об этом свидетельствует постановление правительства региона.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет на 1008 рублей, до 14 798 рублей. Для пенсионеров он составит 12 470 рублей (+480 рублей), для детей — 13 169 рубль (+898 рублей).

Таким образом, рост прожиточного минимума для разных категорий составить от 4% до 7%. Величина будет актуальна до конца 2024 года.

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