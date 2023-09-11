«Убью тебя!»: в Башкирии муж ударил супругу стулом по голове за отказ выпустить его из дома

Житель Башкирии, ударив жену стулом по голове, угрожал ей убийством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском 57-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением на своего мужа. Женщина рассказала, что он ударил ее стулом по голове и грозился убить. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Горожанка сообщила, что ее супруг выпивал в день происшествия. Когда спиртное закончилось, он захотел пойти в магазин за добавкой, однако женщина не дала ему это сделать: она спрятала ключи от дома и его телефон. Разъяренный супруг стал сильно ругаться и оскорблять свою жену. Она испугалась и побежала в спальню. Тот проследовал за ней, схватил стул и со словами «Я тебя убью» ударил этим стулом по голове. Женщина испугалась за свою жизнь и вызвала полицию.

Прибывшим правоохранителям мужчина заявил, что убить жену, конечно же, не хотел, а намеревался лишь испугать ее.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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