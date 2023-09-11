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НовостиЗдоровье11 сентября 2023 6:30

В Башкирии показатель заболеваемости ковидом вырос на 39 новых случаев

Опубликованы последние данные по смертности от коронавируса в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболел 370 641 человек

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболел 370 641 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии озвучены свежие данные, отражающие эпидобстановку в республике, связанную с коронавирусом. Так, за минувшие сутки было подтверждено еще 39 фактов заражения ковидом. Всего с начала пандемии официально отмечен 370 641 случай заболевания.

Отмечается, что новых смертельных исходов в результате инфицирования за последние 24 часа не зарегистрировано.

Выздоровело за все время 363 915 жителей республики, из них 40 были сняты с медицинского учета за прошедшие сутки.

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