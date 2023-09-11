Почти 180 человек погибли в пожарах в Башкирии в 2023 году

175 жителей Башкирии получили за этот период различные увечья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика смертности в пожарах, которые произошли с начала 2023 года в Башкирии. Как рассказали в МЧС республики, в регионе с начала года было зарегистрировано 7814 возгораний. Известно, что в огне погибли 179 человек, еще 175 жителей Башкирии получили травмы и увечья.

В ведомстве отметили, что число пожаров за аналогичный период 2022 года было на 6,2% больше, а вот количество лесных возгораний, наоборот, выросло.

- С начала пожароопасного периода 2023 года возник 161 очаг лесных пожаров, на площади 3497,5 га. Это почти в два раза больше, чем в 2022. Тогда было зарегистрировано 59 случаев, - отметили в МЧС.

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