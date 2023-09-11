Дожди и приход тепла в Башкирию в начале недели пообещали синоптики

Новая неделя в Башкирии начнётся с дождей и небольшого потепления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии потеплеет. Такой прогноз погоды предоставили республиканские метеорологи. По их словам, в ближайшие два дня столбик термометра покажет +19 градусов.

Так, завтра, 12 сентября пройдут небольшие дожди и будет дуть северо-восточный ветер. Ночью ожидается +4,…+9 градусов, днем +13,…+19.

Не сильно изменится характер погоды и в среду, 13-го числа. Лишь ночью будет холоднее на градус, говорят синоптики.

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