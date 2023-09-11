В Уфе прогнозируется подъем заболеваемости гриппом

В Уфе в скором времени может наступить подъем заболеваемости гриппом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Башкирии в скором времени может вырасти число зараженных гриппом. Подъем заболеваемости ожидается в октябре. Именно в середине осени администрация Уфы прогнозируется пик инфицированных.

В мэрии напомнили, что для формирования иммунитета после вакцинации от гриппа нужен месяц. Несмотря на тот факт, что вирус может протекать в легкой форме, он может привести к серьезным последствиям.

Жителей Уфы попросили соблюдать правила личной гигиены и не пренебрегать возможностью бесплатно вакцинироваться.

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