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НовостиОбщество11 сентября 2023 5:00

В Уфе прогнозируется подъем заболеваемости гриппом

Жителей Уфы предупредили о подъеме заболеваемости гриппом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе в скором времени может наступить подъем заболеваемости гриппом

В Уфе в скором времени может наступить подъем заболеваемости гриппом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Башкирии в скором времени может вырасти число зараженных гриппом. Подъем заболеваемости ожидается в октябре. Именно в середине осени администрация Уфы прогнозируется пик инфицированных.

В мэрии напомнили, что для формирования иммунитета после вакцинации от гриппа нужен месяц. Несмотря на тот факт, что вирус может протекать в легкой форме, он может привести к серьезным последствиям.

Жителей Уфы попросили соблюдать правила личной гигиены и не пренебрегать возможностью бесплатно вакцинироваться.

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