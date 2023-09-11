В Башкирии водителя «Матиза» зажало в салоне после ДТП на трассе

Водитель перевернувшейся машины оказался зажатым. Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии спасатели помогли водителю, который попал в аварию на трассе и оказался зажатым в салоне авто. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, дороге Сибай – Баймак произошло столкновение двух автомобилей «Лада Гранта» и Daewoo Matiz. Иномарка от удара вылетела в кювет и опрокинулась, а мужчина за рулем легковушки оказался в ловушке.

- Спасатели деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи, - заключили в госкомитете.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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