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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 4:29

В Башкирии водителя «Матиза» зажало в салоне после ДТП на трассе

В Башкирии спасатели вытащили водителя, зажатого в перевернутом «Матизе»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Водитель перевернувшейся машины оказался зажатым. Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Водитель перевернувшейся машины оказался зажатым. Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии спасатели помогли водителю, который попал в аварию на трассе и оказался зажатым в салоне авто. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, дороге Сибай – Баймак произошло столкновение двух автомобилей «Лада Гранта» и Daewoo Matiz. Иномарка от удара вылетела в кювет и опрокинулась, а мужчина за рулем легковушки оказался в ловушке.

- Спасатели деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи, - заключили в госкомитете.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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