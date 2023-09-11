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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 3:29

За жестокое убийство собаки житель Башкирии получил исправительные работы

Жителя Башкирии осудили за жестокое убийство собаки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мужчина поймал беспородную собаку серой масти, вывез в лес, где с силой стал душить

Мужчина поймал беспородную собаку серой масти, вывез в лес, где с силой стал душить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии огласили приговор жителю Мелеузовского района, обвиняемого в жестоком убийстве бездомной собаки. Известно, что мужчина специально поймал животное и расправился с ним зверским способом.

В деревне района он нашел пса, вывез его в лес, где душил веревкой. Затем он повесил собаку на ветке дерева и ушел. Животное умерло в мучениях. Свои действия мужчина отрицать не стал, заявив, что собака съела 14 гусей и набросилась на его трехлетнего племянника.

Как рассказали в пресс-службе райсуда, сельчанин признан виновным по делу о жестоком обращении с животными и приговорен к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства ежемесячно.

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