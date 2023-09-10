На 20 часов явка на выборах в Башкирии составила 47,8%

В Башкирии 10 сентября проходят парламентские выборы Фото: Иван МАКЕЕВ

Стала известна явка избирателей на выборах в Башкирии. По сообщению ЦИК РБ, по состоянию на 20:00 участки для голосования посетили 47,8%.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в Башкирии выбирают депутатов в региональное заксобрание. Следующий - седьмой созыв - будет работать пять лет.

Известно, что к этому часу проголосовало уже больше 1,4 млн человек, 71 тысяча из них будет участвовать в выборах впервые.

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