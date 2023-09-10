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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 12:42

В Уфе под окнами дома обнаружено тело 32-летнего мужчины

Труп жителя Уфы обнаружили местные жители на улице Ушакова
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На козырьке над входом в подъезд жилого дома на улице Адмирала Ушакова нашли труп мужчины

На козырьке над входом в подъезд жилого дома на улице Адмирала Ушакова нашли труп мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черниковке произошла трагедия, унесшая жизнь молодого мужчины. Тело уфимца было найдено местными жителями под окнами жилого дома по улице Адмирала Ушакова. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

По предварительной версии, 32-летний погибший умер от полученных травм, характерных для падения с высоты. Его труп лежал на козырьке подъезда.

Криминального следа в смерти уфимца нет. По факту произошедшего проводится проверка.

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