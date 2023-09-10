В начале следующей недели в Башкирии пообещали потепление

Озвучен прогноз на начало третей недели сентября в Башкирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии пообещали потепление. Столбик термометра начнет идти вверх уже в начале недели.

Так, 11 сентября, в республике прольются дожди, а температура воздуха днем прогреется до +16 градусов.

- В понедельник прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +11,+16°, - говорится в прогнозе метеорологов.

На следующий день, 12 сентября, температура воздуха прогреется уже до +18, а к середине недели еще на один градус. В некоторых районах пройдут дожди.

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