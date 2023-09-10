Трагическая гибель настигла 32-летнего жителя Башкирии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим. Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодого мужчины. О ДТП с трагическим исходом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на 123 км дороги столкнулись «Форд Фьюжн» и БМВ X4. В результате, погиб 32-летний водитель субкомпактвэна погиб до приезда медиков, пассажиры, 34-летняя женщина и 12-летний мальчик, получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По факту произошедшего начато разбирательство. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

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