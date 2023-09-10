280 км новой трассы М-12 «Восток» пройдут через Башкирию

Новая федеральная трасса М-12 «Восток» пройдет через Башкирию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая федеральная трасса М-12 «Восток» захватит 280 км, расположенных в Башкирии. Дорога будет идти по направлению в Екатеринбург. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, строительство трассы идет с опережением. Так, на 10 месяцев раньше была запущена первая очередь трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. Протяженность дороги – 415 км.

В будущем, М-12 «Восток» захватит не только Башкирию, но и Татарстан, Улан-Удэ, Читу, Омск. Предполагается, что трасса соединит Санкт-Петербург и Хабаровск.

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