Пожилая жительница Башкирии отдала лжецелителю 1,5 млн рублей

Стоимость обряда – 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии 82-летняя пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей, доверившись лжецелителю. Женщина в мае этого года увидела рекламу по телевизору, которая обещала избавить от физических страданий. У жительница Салавата в то время болел муж и она решила обратиться к ясновидящей. Однако сама гадалка не ответила, а на том конце провода заявили, что целительница сама выйдет на связь.

Через некоторое время ей перезвонил неизвестный мужчина и представился заместителем той самой женщины, обладающей сверхспособностями. В беседе он заставил пенсионерку поверить в то, что совершит обряд, который облегчит страдания ее мужа, улучшит его самочувствие. Стоимость обряда – 20 тысяч рублей. Женщина перевела деньги в салоне сотовой связи.

Спустя время пенсионерке вновь позвонил мужчина и заявил, что обычный обряд не помогает: нужен сложный и дорогостоящий ритуал. Так, поверив незнакомцу, женщина перевела еще 400 тысяч рублей.

Все время, пока пожилая жительница Салавата общалась с лжецелителем, он выманил у нее более 1,5 млн рублей под разными предлогами. Поняв, что стала жертвой афериста, пенсионерка обратилась за помощью к полицейским.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.