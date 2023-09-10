Прямые рейсы намерены запустить из Уфы в Таиланд

По решению Федерального агентства воздушного транспорта будут открыты новые авиарейсы Фото: Дарья АСЛАМОВА

Из Уфы в Пхукет могут появиться прямые авиарейсы. Соответствующее решение будет принято на следующем заседании межведомственной комиссии Федерального агентства воздушного транспорта.

Специалисты намерены рассмотреть вопрос о возможности запуска прямых перелетов из Башкирии в Таиланд.

Напомним, ранее стало известно, что из Уфы в Казахстан стало летать больше самолетов: количество рейсов в неделю выросло до трех.

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