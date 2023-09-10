Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 13:00

Прямые рейсы намерены запустить из Уфы в Таиланд

Из Уфы в Пхукет планируют запустить прямые перелеты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
По решению Федерального агентства воздушного транспорта будут открыты новые авиарейсы

По решению Федерального агентства воздушного транспорта будут открыты новые авиарейсы

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Из Уфы в Пхукет могут появиться прямые авиарейсы. Соответствующее решение будет принято на следующем заседании межведомственной комиссии Федерального агентства воздушного транспорта.

Специалисты намерены рассмотреть вопрос о возможности запуска прямых перелетов из Башкирии в Таиланд.

Напомним, ранее стало известно, что из Уфы в Казахстан стало летать больше самолетов: количество рейсов в неделю выросло до трех.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.