Глава Башкирии проголосовал на выборах 10 сентября

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал свой выбор на Едином дне голосований 10 сентября. Фото: пресс-служба главы РБ

Участие в Едином дне голосования в Башкирии принял глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона поделился своими впечатлениями в соцсетях. По его словам, выборы дня него — праздник. Это ощущение у Хабирова осталось еще с Советского Союза.

— Для меня выборы — это хорошая история. Раньше, помните, в Советском Союзе это была правильная, на мой взгляд, политическая и политологическая история, что люди шли, как на праздник. Видимо, с этих времен у людей осталось [мнение], что выборы — это праздник, в некотором смысле обновление, — рассуждает Хабиров.

Руководитель Башкирии выразил надежду, что следующий созыв парламентариев будет таким же продуктивным и ответственным, как депутаты VI созыва.

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