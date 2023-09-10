Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 11:00

В Башкирии клещи покусали еще 63 ребенка

В больницы Башкирии обратились 106 пострадавших от укусов клещей жителей республики
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Активность клещей в республике продолжается

Активность клещей в республике продолжается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии продолжают фиксировать новые случаи укусов клещей. На минувшей неделе жертвами членистоногих стали 106 человек, 63 из них - дети. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, в 13 случаях был обнаружен инфекционный клещевой боррелиоз (ИКБ), в семи - клещевой вирусный энцефалит (КВЭ).

Всего жертвами клещей стали 9 698 человек, в том числе 3 581 ребенок. Для сравнения, в прошлом году показатель был выше: 10 002 человек, среди них детей – 3 497.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.