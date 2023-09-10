Девять грибников потерялись в лесах Башкирии

Всех потерявшихся нашли Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии потерялись девять человек, среди которых двое детей. Известно, что все они ушли в лес и не смогли найти дорогу обратно.

Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, грибники потерялись в Нефтекамске, Зианчуринском, Зилаирском, Белорецком, Учалинском, Кушнаренковском районах.

Уточняется, что всех потерявшихся нашли живыми, их жизням ничего не угрожает.

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