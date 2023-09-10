«С дочкой Айдара Галимова переобщалась!»: звезда башкирской эстрады Гульназ Асаева удивила поклонников новым фото

Гульназ Асаева удивила подписчиков новым образом. Фото из личного архива певицы

Звезда татарской и башкирской эстрад Гульназ Асаева удивила поклонников новым фото, в котором певица предстоит в необычном амплуа роковой красавицы. Артистка позирует в ярком макияже в темных оттенках и кожаном луке.

Сама Асаева подписала фото ироничной фразой, будто опережая набег хейтеров: «Будучи матерью, человек так фотографируется, что ли? Нет границ бессовестности».

Поддерживая юмор певицы, в комментариях к посту отметилась дочь Айдара Галимова и коллега по цеху Айгиза.

- Знайте, это она с дочкой Галимова переобщалась, - написала девушка, намекая на то, что ее часто упрекают за смелые и яркие наряды.

К слову, фото Асаевой набрало в четыре раза больше лайков, чем любой другой пост, выложенный в последнее время. Поклонники оценили смелую сторону певицы и поддержали ее.

- А почему бы и нет?! Фигура позволяет, молодая, красивая, - написали подписчики звезды.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.